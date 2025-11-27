Askeri Görevde Fenalaşan Genç Er Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 95. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığında vatani görevini yapan 21 yaşındaki er Yusuf Gönlüaçık, görev esnasında dün aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayrabolu Askeri Gazinosu'nda görev yapanken dün fenalaşan 21 yaşındaki er Yusuf Gönlüaçık, ilk müdahalesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gönlüaçık kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gönlüaçık'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gönlüaçık'ın Bitlis'in Genç ilçesine kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ