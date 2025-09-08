Haberler

ASKERİ CASUSLUK FAALİYETLERİ ŞÜPHESİ: İKİ TUTUKLAMA

ASSAN GROUP adı altında askeri casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen şirketlere yönelik başlatılan soruşturmada, 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheliye adli kontrol uygulandı. Soruşturma kapsamında toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

'ASSAN GROUP' adı altında askeri casusluk faaliyetleri gösterdiği iddia edilen şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada 2 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ASSAN GROUP' adı altında askeri casusluk faaliyetleri gösterdiği iddia edilen şirketlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) eski çalışanı olan ve güncel olarak ASSAN GROUP şirketi içerisinde çalışma kaydı bulunan 1 şüpheli, Milli Savunma Bakanlığı'ndan ayrılma albay olan ve ASSAN GROUP şirketi içerisinde çalışma kaydı bulunan 1 şüpheli ve eski ASSAN GROUP çalışanı olan 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 2'si tutuklama talebiyle, eski çalışan olan 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. 2 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

