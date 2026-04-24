Aşırı yağış nedeniyle toprak damlı evde göçük

Ardahan'da kar ve yağmurun etkisiyle toprak damlı bir evde göçük meydana geldi.

Olay, merkeze bağlı Nebioğlu köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, E.K.'ye ait toprak damlı evin çatısında biriken yoğun kar kütlesi, üzerine yağan yağmurla birlikte ağırlaştı. Artan yükü taşıyamayan yapı, büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ekiplerin incelemesinde olayda kimsenin yaralanmadığı, çökme sonucu evdeki eşyanın hasar gördüğü belirlendi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı