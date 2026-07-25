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Asi Nehrin kenarında erkek cesedi bulundu

Asi Nehrin kenarında erkek cesedi bulundu
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Asi Nehri kenarında erkek cesedi bulundu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Asi Nehri kenarında erkek cesedi bulundu.

Olay, Reyhanlı ilçesi Üçtepe Mahallesi'nde bulunan Asi Nehri'nde yaşandı. Mahallede yaşayan vatandaşların Asi Nehri kenarında erkek ceset görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, erkek cesedinin öldüğünü tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından bulunan erkek cesedinin 36 yaşındaki Şevket Küçükler olduğu belirlendi. Küçükler'in asıl ölüm nedeninin Hatay Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrası kesinleşecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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