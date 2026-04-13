Artvin'de ambulans uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Artvin'in Şavşat ilçesinde hasta taşıyan ambulansın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşti.

Kaza, bugün 05.06 sıralarında Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Sağlık ekipleri Ilıca köyünden hasta aldıktan sonra dönüş yoluna geçti. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda ambulans sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri, ŞAKUT (Şavşat Arama Kurtarma Derneği) ve Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucu ambulansta bulunan yaralılar ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada ambulansta bulunan hasta Serafettin Sancar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 sağlık personeli ile 1 hasta yakını, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
