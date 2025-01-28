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Artvin'deki Mesire Alanı Kavgası Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

Artvin'deki Mesire Alanı Kavgası Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti
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Artvin'in Borçka ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği mesire alanı kavgasıyla ilgili duruşma Hopa Adliyesi'nde yapıldı. Dursun Ali Koyuncu'nun suçlamalarıyla ilgili savunmaları dinlendi ve duruşma 22 Nisan 2025'e ertelendi.

Artvin'in Borçka ilçesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında bir kişinin hayatını kaybettiği mesire alanı kavgası ile ilgili ilk duruşma bugün Hopa Adliyesi'nde görüldü.

Borçka ilçesi Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan mesire alanı projesinde 3 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olaylarda 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı.

Olaylar sonrası Köy Kooperatif Başkanı Dursun Ali Koyuncu, yaşananlara gösterdiği tepkiler nedeniyle 90 gün tutuklu kalmıştı.

Bugün Koyuncu'ya yönelik açılan ceza davasının ilk duruşması, Hopa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Dursun Ali Koyuncu, 7 Eylül 2024'te "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, kamu görevlisine hakaret etmek, görevi yaptırmamak için direnmek ve kamu malına zarar vermek" gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. Koyuncu'nun tutukluluğu 3 ay sürdükten sonra 6 Aralık 2024'te serbest bırakıldı.

Bugün Hopa 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması gerçekleşti. Yapılan duruşmada Koyuncu'nun suçlamalarıyla ilgili savunmalar yapıldı. Duruşma mahkeme heyeti tarafından 22 Nisan 2025 tarihine ertelendi.

İlk duruşmanın ardından adliyenin önünde basın açıklaması yapan Dursun

Ali Koyuncu'nun avukatı Haktan Özkan, Koyuncu'nun, yıllardır Doğu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilen talan projelerine karşı çıktığı için tutuklandığını belirterek davasının sürecinde yaşananlara tepki gösterdi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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