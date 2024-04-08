Artvin'de Yaralı Karaca Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakıldı
Artvin'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.
Borçka ilçesine bağlı İbrikli köyü yakınlarında yabani hayvanlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra yaralanan karacayı yol kenarında bitkin halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine Jandarma ekipleri bölgeye gelerek, yaralı karacayı Doğa Koruma Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan karaca özel kafeste ormanlık alana getirilerek yeniden doğaya bırakıldı. - ARTVİN