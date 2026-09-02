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Muhtar kazada hayatını kaybetti

Muhtar kazada hayatını kaybetti
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Avcılar Köyü Muhtarı Medet Tüysüz'ün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada araçta tek başına bulunan Tüysüz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrilen otomobilde Avcılar Köyü Muhtarı Medet Tüysüz hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Avcılar köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafedeki köy yolunda meydana geldi. Medet Tüysüz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta yalnız bulunan Tüysüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tüysüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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