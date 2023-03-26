Artvin'de trafik kazası 3 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli eski yerleşim yolu NATO deresi mevkiindeki Bedirhan Sürgün'ün kullandığı 45 PA 5801 plakalı otomobil 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sürgün ile araçta bulunan Samet Deniz ve Mehmet Demirbağ yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yusufeli Devlet Hastanesine götürülerek burada tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ARTVİN