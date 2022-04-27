Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

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Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Çaylı köyü Çakmaklar mahallesi mevkiinde bu sabah meydana geldi. Selim Kolçak (64) yönetimindeki 08 AAR 627 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağ tarafında bulunan yamaçtan 300 metre yuvarlandı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Ağaçlı (46) ve Muhammet Taş (26) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekibi tarafından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araç sürücüsü Selim Kolçak hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kamyonet, Artvin, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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