Haberler

Artvin'de sis ve hatalı sollama kazaya neden oldu: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesinde sis ve hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Görüntülerde aracın karşı şeride geçmesi ve tırla çarpışma anları yer aldı.

Artvin'in Şavşat ilçesi Sahara Geçidi'nde sis ve hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Artvin-Ardahan Devlet Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan hafif ticari araç sürücüsü K.A., görüş mesafesinin düştüğü bölgede sollama yapmak istedi. Araç, bu sırada karşı yönden gelen O.Y.'nin kullandığı tırla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü K.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD, Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda hafif ticari aracın hatalı sollama yaparak karşı şeride geçtiği ve ardından çarpışmanın meydana geldiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

