Artvin'de kar yağışı Hopa-Borçka karayolunu olumsuz etkiledi

ARTVİN - Hopa karayolunda kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşansa da ekiplerin müdahalesiyle kontörlü geçişler devam ediyor.

Artvin'de gece başlayan ve etkili olan kar yağışı merkez ve ilçelerinde etkili olmaya devam ediyor. Borçka- Hopa karayolu Cankurtaran tüneli girişince tolda kalan araçlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden açılan karayolunda iş makineleri kar temizliğini sürdürüyor.

Karayolları Cankurtaran ekip şefi İslam Özmer karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi, " ani bastran karla mücadelemiz devam ediyor. 7-24 çalışıyoruz. Yolda bazen tırların kalmasından kaynaklı aksamalar oluyor. Onları kurtardık, şuanda yolumuz açık. Gece gündüz karla mücadelemizi devam ettiriyoruz" dedi.

Borçka'dan Hopa'ya giderken yolda kaldık diyen Hasan Özdin ise," şuan yolda kaldık karayolları ekipleri sağolsun yardım etti. Zinciri olmayan lütfen yola çıkmasın çünkü diğer sürücüde etkiliyor" ifadelerine yer verdi.

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