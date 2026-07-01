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Şavşat Deresi'nde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı

Şavşat Deresi'nde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı
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Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılan baba Selahattin Kaya ve oğlu Mecit Kaya'nın cansız bedenlerine 17 gün süren arama çalışmaları sonucunda ulaşıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları tamamlandı. Oğlu Mecit Kaya'nın ardından baba Selahattin Kaya'nın da cansız bedenine ulaşıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Şavşat Deresi'ne düşen kamyonette akıntıya kapılarak kaybolan Selahattin Kaya ile oğlu Mecit Kaya'yı arama çalışmaları, baba Selahattin Kaya'nın da cansız bedenine ulaşılmasıyla sona erdi.

14 Haziran tarihinde Artvin-Şavşat Devlet Karayolu'nda meydana gelen kazada Şavşat Deresi'ne düşen kamyonetin bulunmasının ardından araçta bulunan Selahattin Kaya ile oğlu Mecit Kaya'nın akıntıya kapılarak kaybolduğu değerlendirilmiş, Artvin Valiliği koordinasyonunda geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Arama çalışmalarının 14. gününde Mecit Kaya'nın cansız bedenine, kaza noktasından yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Deriner Baraj Gölü'nde ulaşılmıştı. Çalışmaların 17. gününde ise baba Selahattin Kaya'nın da cansız bedeni ekipler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

23 araç, 5 bot, drone ve sonar tarama cihazlarının kullanıldığı çalışmalarda jandarma, Hopa Deniz Polisi, AFAD, sağlık ekipleri ile Şavşat Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan günlük ortalama 90 personel görev yaptı. Günler süren yoğun çalışmaların ardından her iki vatandaşın da cansız bedenine ulaşılmasıyla arama faaliyetleri 1 Temmuz itibarıyla tamamlandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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