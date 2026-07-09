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Artvin'de kaçak göçmen operasyonu

Artvin'de kaçak göçmen operasyonu
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Artvin'de polis ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 56 kişi yakalandı. 41 kişinin sınır dışı işlemleri başlatılırken, sahte belge kullanan ve aranan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Artvin'de polis ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 56 kişi yakalandı.

Artvin'de polis ekiplerince düzensiz göç ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 56 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahıslardan 41'inin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenerek, sınır dışı işlemleri başlatıldı. Sahte ikamet kartı kullandığı tespit edilen 4 kişi hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapılırken, 1 kişinin de "yaralama" suçundan arandığı ortaya çıktı. Operasyonda düzensiz göçe aracılık ettikleri değerlendirilen 3 şüpheli hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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