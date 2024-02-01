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Artvin'de İki Katlı Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Artvin'in Murgul ilçesinde Aykan Yavuz ve Haydar Yavuz'un yaşadığı iki katlı evin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın, soba bacasından çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Artvin'in Murgul ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Küre Mahallesi'nde Aykan Yavuz ve Haydar Yavuz'un yaşadığı iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda evin çatısına yayıldı. Alevlerin yükselmesini fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Çevre binalara yayılmadan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangın hasara neden oldu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Haydar Yavuz Murgul Artvin Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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