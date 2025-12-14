Haberler

Minibüsün üzerine dev kayalar düştü, 3 kişi şans eseri kurtuldu
Artvin-Borçka kara yolunda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları minibüsün üzerine düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Artvin- Borçka kara yolunda seyir halindeki minibüsün üzerine yamaçtan kopan kaya düşmesi sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay, Borçka ilçesi İbrikli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yamaçtan kopan dev kaya parçaları, Artvin yönünde giden minibüsün üzerine düştü. Kaya, minibüsün tavanını parçalayarak araç içerisine girerken, koltuğun üzerine düştü. Kazanın şiddetiyle minibüs büyük hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi.

Minibüste sürücüyle birlikte toplam 3 kişinin bulunduğu öğrenilirken, olayda şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Kaya düşmesi sonucu yola savrulan parçalar ve hasar gören minibüs nedeniyle Artvin-Borçka kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, kaya ve araç kaldırma çalışmaları başlattı. Çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
