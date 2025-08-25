Arsuz'da Ruhsatsız Silah Ticaretine Yönelik Operasyon: Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Arsuz'da Ruhsatsız Silah Ticaretine Yönelik Operasyon: Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yapan ve hakkında hapis cezası bulunan N.K. yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 7 ay 15 gün hapis cezası ve 225 TL para cezası bulunan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında iki ayrı Ruhatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan ve 225 TL. para cezası bulunan N.K. Arsuz'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

