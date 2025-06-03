Arsuz'da Motosiklet Sürücüsüne 40 Bin 514 TL Ceza

Arsuz'da Motosiklet Sürücüsüne 40 Bin 514 TL Ceza
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, akrobatik hareketler yaparak motosikletin üzerine yatan sürücüye 40 bin 514 TL idari para cezası uygulandı. Olay, çevre yolunda tehlikeli bir şekilde gerçekleşti ve kamera kayıtlarına yansıdı.

Ölümüne sürüşe 40 bin 514 TL idari para cezası uygulandı

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletin üzerine yatarak trafikte seyreden sürücüye 40 bin 514 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, İskenderun-Arsuz yolu Gökmeydan Mahallesi mevkisinde yaşandı. Çevre yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak trafikte kendi canını ve diğer araç sürücülerinin canını hiçe saydı. Motosikletin üzerine yatan sürücünün tehlikeli akrobasisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte motosikletin üzerine yatarak ilerleyen sürücüye, 40 bin 514 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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