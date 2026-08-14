Hatay'da kazan dairesinde yangın
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında kazan dairesi zarar görürken, soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle binaya sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Yangın, Arsuz ilçesine bağlı Arpaçiftlik Mahallesi'nde bulunan bir binanın kazan dairesinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangında kazan dairesi zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı