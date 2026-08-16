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Arsuz'da Güneş Enerjisi Akülerinde Yangın

Arsuz'da Güneş Enerjisi Akülerinde Yangın
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde güneş enerjisi sistemlerinin akülerinde çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Karahüseyinli Mahallesi'nde meydana gelen olayda alevler büyümeden söndürülürken, ekipler olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerini aldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde güneş enerjisi sistemlerinin akülerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli Mahallesi'nde meydana geldi. Güneş enerjisi sistemlerinin akülerinde çıkan yangının İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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