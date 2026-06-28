Arsuz'da evin depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin depo bölümünde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Alevler eve sıçramadan kontrol altına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin depo bölümünde çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın;Arsuz ilçesi Çetillik Mahallesinde bir evin depo kısmında meydana geldi. Alevler eve sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı