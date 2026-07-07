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Arsuz'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Arsuz'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil direğe çarparak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde direğe çarparak takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza; Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarparak takla attı. Kazada yaralanan üç kişi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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