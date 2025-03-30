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Arpaçay'da Hakkında 4 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Kars İl Jandarma Komutanlığı, 'Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama' suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan 1 kişiyi Arpaçay'da yakalayarak mahkemeye sevk etti.

Arpaçay'da hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Jandarma, hakkında "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama" suçundan 4 yıl, 10 ay, 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 1 kişiyi Arpaçay'da yakaladı.

Gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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