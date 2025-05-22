Arnavutköy'de Yangın: Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Arnavutköy'de Yangın: Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
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Arnavutköy'de bir binanın bitişiğindeki barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın bitişiğinde bulunan barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, barakanın bitişiğinde bulunan binanın dış cephesine sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı.

Yangın, saat 11.45 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın bitişiğindeki barakada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede barakayı etkisine altına alarak binanın dış cephesine sıçradı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmeye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangının ilk çıktığı anlarda yükselen alevler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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