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Arnavutköy'de Tanker Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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77 yaşındaki Nevzat Özcan'ın, pazar alışverişi sonrası evine dönerken yolun karşısına geçmek istediği esnada tanker altında kalarak yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

Arnavutköy'de feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Arnavutköy'de pazar alışverişi yaptıktan sonra evine doğru yola koyulan 77 yaşındaki adam, yolun karşısına geçmek istediği esnada tankerin altında kalarak yaşamını yitirmişti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde yolun karşısına geçmek isteyen kişinin, tankerin kör noktasında kaldığı ve şoförün fark edemeyerek üzerinden geçtiği görülüyor.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde gerçekleşti. Recep Baz yönetiminde olan 41 AHA 723 plakalı tanker cadde üzerinde seyir halinde olduğu esnada,77 yaşındaki Nevzat Özcan

mahallede bulunan pazar yerinden çıkarak evine doğru yürümeye başlamıştı. Özcan yolun karşısına geçmek istediği anda kedisine çarpan tankerin altında sürüklenerek yaşamını yitirmişti.Polis ekiplerinin kazayla alakalı çalışmaları devam ederken, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek için bekleyen yaşlı adamın, beraberinde bekleyen kişilerle beraber karşıya geçmek istediği esnada kamyonun kör noktasında kaldığı ve sürüklenerek kamyonun altında kaldığı görüldü.

Arnavutköy'de Tanker Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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