Arnavutköy'de Park Halindeki Araç Alev Aldı

Arnavutköy'de Park Halindeki Araç Alev Aldı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde park halindeki bir otomobil bilinmeyen nedenlerle alev aldı. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı, zaman zaman patlamalar meydana geldi. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

İstanbul'un Arnavutköy'de park halinde olan bir otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı. Alev kısa sürede tüm aracı etkisi altına alırken, otomobilde zaman zaman meydana gelen patlamalar kameraya yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde olan bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede tüm otomobili etkisi altına aldı. Araç alev topuna dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemi aldı. Araçta zaman zaman patlamalar gerçekleşirken olayda yaralanma veya can kaybı olmadı. Patlama anları ve aracın alev topuna döndüğü o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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