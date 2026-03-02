Haberler

Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza anına ilişkin güvenlik kameralarındaki görüntüler ortaya çıktı.

Arnavutköy'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Arnavutköy Boluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 34 BG 480 plakalı otomobil ile 34 NBM 214 plakalı araç seyir halindeyken kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada 34 BG 480 plakalı araçta bulunan sürücü Ali Kahveci, yolcu Ecem Kahveci ve diğer araç sürücüsü Sinan Özdemir yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Ali Kahveci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde hafif ticari araç ile karşı şeritten gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
