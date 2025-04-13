Arnavutköy'de Gecekondu Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Arnavutköy'de bir gecekonduda yangın çıktı.
Arnavutköy İmrahor Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, evde yaşayanlar korkuyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Gecekondunun alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa