Arnavutköy'de elektrikli testereyle bir kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de bir çiftlik evinde tartıştığı kişiye elektrikli testereyle saldıran Murat Duyal, polis ekiplerinin dron destekli çalışması sonucu yakalandı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Ayhan Işık hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de bir çiftlik evinde iddiaya göre tartıştığı kişiye elektrikli testereyle saldıran şüpheli, polis ekiplerinin dron destekli çalışması sonucu yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Murat Duyal ile yanında çalışan Ayhan Işık arasında aşırı alkolün de etkisiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Çıkan kavgada Murat Duyal'ın (56) çiftlik evindeki elektrikli testereyi çalıştırarak Ayhan Işık'ın boyun kısmına doğru saldırdığı öne sürülmüş ve saldırı sonucu boynunda derin kesikler oluşa Işık, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheli Duyal ise olay yerinden ormanlık alana kaçmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan dron destekli çalışmada ormanlık alan tarandı. Tarama sırasında şahıs, ormanlık alan içerisinde bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet sorgusu devam eden şahsın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan şahsın yakalandığı anlara ilişkin dron görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL

