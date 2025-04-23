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Arnavutköy'de Deprem Panik Yaptırdı, Vatandaşlar Parka Çadır Kurdu

Arnavutköy'de Deprem Panik Yaptırdı, Vatandaşlar Parka Çadır Kurdu
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar, panik içerisinde Şehir Parkı'na sığındı. Bazıları parka çadır kurarken, bazıları yerlerde oturdu.

Arnavutköy'de vatandaşlar parka çadır kurdu

İSTANBUL - Arnavutköy'de deprem sırasında büyük panik yaşayan vatandaşlar Şehir Parkı'nı doldurdu. Bazı vatandaşlar yere halı sererek otururken, bazı vatandaşlar da çadır kurdu.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Arnavutköy'de deprem sırasında büyük panik yaşayan vatandaşlar Şehir Parkı'nı doldurdu. Bazı vatandaşlar yere halı sererek otururken, bazı vatandaşlar da çadır kurdu.

Çocukları alıp parka çıktıklarını söyleyen Nevzat Bozyiğit, "23 dolayısıyla çocuklar bizde birikti. Aniden deprem oldu. Biz de çocukları alıp parka kaçtık. Çocuklar korktu" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Deprem sırasında evdeydik. Çok şiddetli bir sallantı oldu. Önce panik yapmadan çocuklarla bir arada durup daha sonrasında dışarıya çıkmaya çalıştık. Herkese geçmiş olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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