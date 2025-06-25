Arnavutköy'de Çöplük Haline Gelen Sokak Yangın Tehlikesi Yarattı

Arnavutköy'de Çöplük Haline Gelen Sokak Yangın Tehlikesi Yarattı
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Arnavutköy'de yol kenarlarına dökülen hafriyat ve çöpler çevre kirliliği oluşturdu. Sokaktan görüntüler dron kameralarıyla kaydedilirken, bir tekstil atığının ateşe verilmesi sonucu küçük çaplı yangın çıktı.

Arnavutköy'de yol kenarlarına dökülen hafriyat, tekstil atıkları ve çöpler çevre kirliliği oluşturdu. Sokak neredeyse bir çöplüğe dönüşürken, kötü görüntü dron kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Bolluca Mavigöl Mahallesi Fazilet Sokak'a dökülen hafriyat, tekstil atıkları ve yol kenarında yığılan çöpler nedeniyle hem görüntü kirliliği oluştu hem de muhtemel yangın riski arttı. Sokakta bulunan bir tekstil atığının ateşe verilmesi sonucu otluk alanda küçük çaplı yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, hemen arkasında büyük bir ormanlık alanın bulunması ve yangının büyümeden söndürülmesi muhtemel faciayı önledi.

Bir vatandaş çektiği cep telefonu kamerasıyla duruma tepki gösterirken, sokağın sağı ve solu olmak üzere büyük kısmına dökülen hafriyat dron kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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