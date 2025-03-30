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Arnavutköy'de 4 Araçlı Trafik Kazası: 3 Yaralı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Arnavutköy Fatih Caddesi'nde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si sürücü, 1'i yolcu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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