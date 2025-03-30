Arnavutköy'de 4 Araçlı Trafik Kazası: 3 Yaralı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Arnavutköy'de 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
İSTANBUL - Arnavutköy'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Arnavutköy Fatih Caddesi'nde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si sürücü, 1'i yolcu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa