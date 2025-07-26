Arnavutköy'de 23 Milyon Lira Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Tutuklandı

Arnavutköy'de bir arsanın satışını yapacakları vaadiyle 23 milyon lira dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda, oyuncu Meral Kaplan da gözaltına alırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından E.Y.'nin Arnavutköy'deki bir arazinin satışı için şüpheli S.Ö. ile yönlendirdiği kişilere toplam 23 milyon lira gönderdiğini, ancak satış işleminin gerçekleşmediğini belirterek şikayetçi olması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından S.Ö. ile dolandırıcılığa karışan 4 şüpheli belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız silah, 2 şarjör ile fişek ele geçirildi.

Şüpheliler S.Ö.(51), D.Ö.(28), A.Ş.(38), N.T.(45) ve M.D.(26) emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.Ö'nün 7, D.Ö'nün 1, A.Ş'nin 1, N.T'nin 2, M.D'nin ise 3 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelilerden S.Ö, D.Ö. ve A.Ş. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Devam eden çalışmalarda, olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla oyuncu Meral Kaplan da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaplan, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL