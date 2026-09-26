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Ardahan Posof'ta samanlık yangını evlere sıçramadan söndürüldü, samanlık küle döndü

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Ardahan Posof'ta samanlık yangını evlere sıçramadan söndürüldü, samanlık küle döndü
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Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Yurtbekler köyünde Temcit Kaya'ya ait samanlıkta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürülen yangında samanlık yanarak küle dönerken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Yurtbekler köyünde samanlıkta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Yurtbekler köyünde meydana geldi. Temcit Kaya'ya ait samanlıkta yangın çıktı. Samanların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köyde bulunan vatandaşlarda yangını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında samanlık yanarak küle döndü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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