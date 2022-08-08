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Ardahan haberleri! İngiltere'de su borusu patladı, sokaklar göle döndü

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Ardahan haberleri! İngiltere'de su borusu patladı, sokaklar göle döndü

Ardahan haber: İngiltere'nin başkenti Londra'da sabah saatlerinde ana caddede bulunan bir su borusunun patlaması nedeniyle yollar sular altında kaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da sabah saatlerinde ana caddede bulunan bir su borusunun patlaması nedeniyle yollar sular altında kaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Highbury ve Islington bölgesindeki ana cadde üzerinde bulunan bir su borusu 07.00 civarında patladı. Kısa süre içerisinde yükselen su seviyesi nedeniyle Londra sokakları göle döndü. Sular altında kalan yollar trafiğe kapatılırken, cadde üzerinde bulunan çok sayıda iş yeri de zarar gördü. O saatlerde işe gitmek için yolda olan birçok kişi büyük mağduriyet yaşarken, bisikletiyle yola devam etmeye çalışan Londralılar için ise göle dönen yollarda ilerlemek imkansız hale geldi. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

England Londra su 3. Sayfa Haberler

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