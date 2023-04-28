Ardahan'da yıldırım can aldı

Ardahan'da düşen yıldırımdan ötürü 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt Köyü'nde tarlada çalışan 19 yaşındaki Caner Topçu'ya yıldırım isabet etti. Köylülerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesinin ardından bölgeye Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Topçu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ARDAHAN