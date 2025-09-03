Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Ardahan'daki uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirildi.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucuda kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARDAHAN

