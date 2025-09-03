Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Ardahan'daki uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirildi.
Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucuda kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa