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Ardahan'da Trafik Haftası Kapsamında Örnek Sürücülere Ödül

Ardahan'da Trafik Haftası Kapsamında Örnek Sürücülere Ödül
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Ardahan'da Jandarma, trafik kurallarına uyan sürücüleri ödüllendirerek emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturdu. Denetimlerde cezasız sürücüler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Jandarma örnek sürücüleri ödüllendirdi

ARDAHAN - Ardahan'da trafik kurallarına uyan sürücüler ödüllendirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması Timleri, Trafik Haftası kapsamında Merkez, Çıldır ve Göle ilçelerinde kapsamlı denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla yapılan emniyet kemeri denetimlerinde, sürücülerle birebir iletişim kurularak farkındalık oluşturuldu. Denetimler sırasında, herhangi bir trafik cezası bulunmayan ve örnek davranış sergileyen sürücülere çeşitli hediyeler takdim edilerek ceza algısının ödülle dengelenmesi hedeflendi.

Ayrıca sürücülere ve araçta bulunan yolculara yönelik olarak, Trafik Haftası'nın önemi, Genel trafik kuralları, Emniyet kemeri kullanımının hayati rolü, Hız limitlerine uyulması, Araç kullanırken cep telefonu kullanımının tehlikeleri gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında çeşitli el broşürleri de dağıtıldı. Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, "Trafikte sıfır can kaybı" hedefiyle vatandaşların daha güvenli bir trafik ortamında seyahat edebilmesi için çalışmalarına 7 gün 24 saat, azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa
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