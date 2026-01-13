Haberler

Kara saplanan minibüsteki yolcuları jandarma kurtardı

Kara saplanan minibüsteki yolcuları jandarma kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan-Kars kara yolunda kara saplanan minibüsteki 11 yolcu, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak Hasköy Jandarma Karakolu'na alındı. Yolcular başka bir araçla yollarına devam ederken, minibüsün kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Ardahan'da kara saplanan minibüsteki 11 yolcu jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İl genelinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kars'a giden İrfan Ş. idaresindeki 53 ABS 224 plakalı yolcu minibüsü, Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkiinde kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, araçta mahsur kalan 11 yolcuyu bölgeden alıp bir süre Hasköy Jandarma Karakolu'nda misafir etti.

Yolcular gönderilen başka bir araçla yollarına devam ederken, kara saplanan minibüsün kurtarılması için çalışma başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı