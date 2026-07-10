Ardahan'da Polis huzur ve güven için sahada

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güven içinde yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerde denetim faaliyetlerine devam ediyor.

Ekipler, şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri uygulamalarda araçları ve şahısları kontrol ederken, trafik güvenliğinden asayiş olaylarının önlenmesine kadar birçok konuda titiz çalışma yürütüyor. Denetimlerde sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunulurken, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Emniyet yetkilileri, huzur ve güven ortamının devamı için denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların şüpheli durumları vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerinin önemine dikkat çekti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı