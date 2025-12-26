Haberler

Ardahan'da, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Ardahan'da düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için alınan tedbirler değerlendirildi. Vali Hayrettin Çiçek, güvenlik birimleriyle sahadaki etkinliğin artırılacağını belirtti.

Ardahan'da düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendirme sunumlarının yapıldığı toplantıda, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler, yürütülen çalışmalar ve koordinasyon süreçleri değerlendirildi.

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Hayrettin Çiçek, 2026 yılında da vatandaşların huzur ve güvenliğinin temini amacıyla güvenlik birimlerimizin sahadaki etkinliğinin artırılarak, koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ARDAHAN

