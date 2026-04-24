Ardahan'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Ardahan'da 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada bıçakla ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesinde İ.Ç. ile G.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan İ.Ç., kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan G.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı