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Ardahan'da Bataklığa Saplanan İnek Kurtarıldı

Ardahan'da Bataklığa Saplanan İnek Kurtarıldı
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Ardahan'ın Büyük Sütlüce köyünde merada otlatılan bir inek bataklığa saplandı. Köylülerin 112'ye yaptığı ihbar sonrası AFAD ekipleri, üstün çabalarla ineği bir saatlik mücadelenin ardından kurtardı.

Ardahan'da bataklığa saplanan inek, 1 saatlik mücadelenin ardından kurtarıldı.

Ardahan merkeze bağlı Büyük Sütlüce köyünde meraya otlatılmaya bırakılan ineklerden 1'i bataklığa saplandı. İneğin çamura saplandığını gören köylüler, 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye giden AFAD ekipleri halat yardımıyla hayvanı saplandığı çamurdan kurtardı.

AFAD ekipleri tarafından bataklıktan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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