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Ardahan'da Ambulans Kazası: 3 Sağlık Personeli Yaralandı

Ardahan'da Ambulans Kazası: 3 Sağlık Personeli Yaralandı
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Hanak ilçesinde meydana gelen kazada yoldan çıkan ambulans ağaçlara çarptı. Kazada 3 sağlık personeli yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde yoldan çıkan ambulans ağaçlara çarptı. Kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hanak-Damal karayolu mesire alanı mevkiinde meydana geldi. F.A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen ambulans, yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü F.A. ile sağlık personeli A.N.I. ve H.D. yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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