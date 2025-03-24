Ardahan'da Ambulans Kazası: 3 Sağlık Personeli Yaralandı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde yoldan çıkan ambulans ağaçlara çarptı. Kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hanak-Damal karayolu mesire alanı mevkiinde meydana geldi. F.A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen ambulans, yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü F.A. ile sağlık personeli A.N.I. ve H.D. yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ARDAHAN