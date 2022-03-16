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Ardahan'da 16 köy yolu ulaşıma kapalı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ardahan'da 16 köy yolu ulaşıma kapalıARDAHAN Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'da 16 köy yolu ulaşıma kapalı

ARDAHAN Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte aralıklarla süren kar yağışı, merkez ve ilçelerde etkili oldu. Merkezde 13, Posof'ta 1 ve Çıldır'da 2 olmak üzere toplam 16 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları tekrar açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Kentte görev yapan karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba gösteriyor. Hanak ilçesinde araçları ile kara saplanıp mahsur kalan vatandaşlar ilçe özel idaresi ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Ardahan'da 16 köy yolu ulaşıma kapalı

Ardahan'da 16 köy yolu ulaşıma kapalı

Ardahan'da 16 köy yolu ulaşıma kapalı

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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