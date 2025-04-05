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Bursa'da Aranan Şahsı Yakalamak İsteyen Polislerle Kalabalık Arasında Arbede

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde, aranan bir şahsı gözaltına almak isteyen sivil polis ekipleri ile kalabalık arasında arbede çıktı. Olay, kargaşaya dönüştü ve polis, durumu kontrol altına almak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Bu anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Aranan şahsı almak isteyen ekipler ile kalabalık arasında arbede kamerada

BURSA - Bursa'da iddiaya göre aranan şahsı almak isteyen ekipler ile kalabalık arasında arbede çıktı. Ortalığın meydan muharebesine döndüğü anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Olay, Gürsu ilçesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sivil polis ekipleri aranan bir şahsı gözaltına almak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonu fark eden şahıs ile polisler arasında arbede çıktı. Arbede kısa sürede kavgaya döndü. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, kavgayı havaya silah sıkarak ayırdı. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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