Bursa'da Aranan Şahsı Yakalamak İsteyen Polislerle Kalabalık Arasında Arbede

Aranan şahsı almak isteyen ekipler ile kalabalık arasında arbede kamerada

BURSA - Bursa'da iddiaya göre aranan şahsı almak isteyen ekipler ile kalabalık arasında arbede çıktı. Ortalığın meydan muharebesine döndüğü anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Olay, Gürsu ilçesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sivil polis ekipleri aranan bir şahsı gözaltına almak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonu fark eden şahıs ile polisler arasında arbede çıktı. Arbede kısa sürede kavgaya döndü. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, kavgayı havaya silah sıkarak ayırdı. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.