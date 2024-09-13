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Aranan Şahıs Başkasının Adına Bilet Alarak Kaçmak İsterken Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yağmalama suçundan hakkında 30 yıl 8 ay hapis cezası bulunan aranan şahıs, başkasının adına aldığı biletle kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yağmalama suçundan hakkında 30 yıl 8 ay hapis cezası bulunan aranan şahıs, başkasının adına aldığı biletle kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma" suçundan aranan ve hakkında 30 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. isimli şahıs başka bir şahıs adına almış olduğu bilet ile seyahat ederken operasyonla yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli E.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Nazilli

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