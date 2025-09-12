Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 2 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde S.E., isimli şahsın hükümlü veya tutuklunun kaçması ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından 2 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR