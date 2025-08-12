Aranan Firari Hükümlü Eskişehir'de Yakalandı

Aranan Firari Hükümlü Eskişehir'de Yakalandı
Kırşehir'de 25 yıl 10 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 39 ayrı suçtan aranan G.A, Eskişehir'de yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'de hakkında 25 yıl 10 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 39 ayrı suçtan aranan firari hükümlü Eskişehir'de yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sakarya, Düzce, Ankara ve Kırşehir'de 39 suç kaydı bulunan G.A'nın (58) yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu hükümlünün Eskişehir'e gittiğini tespit etti. İkamette saklanan G.A, Kırşehir ve Eskişehir JASAT ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

G.A'nın, "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "iftira", "hırsızlık", "dolandırıcılık" suçlarından 25 yıl 10 ay 37 gün hapis cezasıyla arandığı öğrenildi - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
