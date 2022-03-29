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Araması bulunan 41 şahıs yakaladı 19'u tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Araması bulunan 41 şahıs yakaladı 19'u tutuklandı

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan ve yakalaması olan şahıslar üzerinde uygulama yaptı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan ve yakalaması olan şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Ekipler çeşitli suçlardan aranması bulunan 41 şahsı gözlem altına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüpheli şahıs ve araçlarda, umuma açık işyerleri ve metruk alanlarda, park/bahçelerde, eğlence mekanlarında, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve şikayetler sonucunda yapılan çalışmalarda 6 bin 847 şahsın sorgulaması yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 41 şahıs gözlem altına alındı. Bu şahıslardan 19'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca bu uygulamalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 15 gram esrar, 19 gram sentetik kannabinoid, 8 adet uyuşturucu hap ve 21 adet fişek tabir edilen sigara ele geçirildi. - DÜZCE

Araması bulunan 41 şahıs yakaladı 19'u tutuklandı

Araması bulunan 41 şahıs yakaladı 19'u tutuklandı

Araması bulunan 41 şahıs yakaladı 19'u tutuklandı

Araması bulunan 41 şahıs yakaladı 19'u tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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